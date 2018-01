Suspensas buscas por sobreviventes em rinque na Alemanha Equipes de resgate suspenderam as buscas por pessoas que podem estar presas há mais de 24 horas nos escombros de um rinque de patinação que desabou na Alemanha, por conta do risco de as ruínas sofrerem um novo colapso. O trabalho meticuloso de busca, escavando com as mãos e utilizando cães farejadores, não pôde ser retomado, o que significará mais uma noite ao relento, no frio, para qualquer sobrevivente que ainda exista sob os destroços. Uma análise de especialistas determinou que "seria irresponsável mandar mais agentes de resgate", disse George Grabner, um vereador local. Já há pelo menos 11 mortos no desastre, sendo seis crianças.