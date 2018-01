Suspense sobre plebiscito deve se estender até o final do mês O suspense sobre se haverá ou não um plebiscito que poderia revogar o mandato do presidente venezuelano, Hugo Chávez, deve se estender até pelo menos dia 25 informou hoje (01) o juiz eleitoral Jorge Rodríguez. Até o começo da noite de hoje, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) não havia apresentado, como prometera, o relatório sobre a verificação das 3.447.168 assinaturas coletadas pela oposição há mais de dois meses para pedir a convocação do referendo. Segundo o jornal de Caracas El Universal, que cita fontes ligadas ao processo de verificação, o CNE deve declarar válidas 1.914.491 assinaturas - número abaixo das 2.436.083 assinaturas necessárias para que o plebiscito seja convocado. Ainda de acordo com o jornal, o CNE considerou inválidas 364.284 assinaturas. As restantes 1.168.939 assinaturas estarão sujeitas a confirmação num processo denominado pelo CNE como "reparo". Para isso, entre os dias 18 e 22, o conselho pretende habilitar mil centros em todo o país e convocar cada um dos eleitores que assinam as planilhas. Esses eleitores terão de confirmar a autenticidade das assinaturas. Somente depois dessa confirmação, o conselho estaria em condições de confirmar se o número necessário para a convocação do plebiscito foi ou não alcançado. Entre as planilhas a serem submetidas ao reparo, estão milhares de assinaturas que parecem terem sido feitas pela mesma pessoa, segundo membros do CNE e observadores internacionais do Centro Carter e da Organização dos Estados Americanos (OEA). Mesmo assim, líderes da oposição a Chávez exigem que as assinaturas sejam reconhecidas como válidas e acusam o governo de estar manipulando o CNE para evitar o referendo. Membros do governo, por seu lado, afirmam que a oposição tenta convocar o plebiscito por meio de uma gigantesca fraude. Em meio às acusações mútuas e a tensão causada pela demora na conclusão do processo de verificação, as manifestações violentas de partidários dos dois lados se intensificam. Desde sexta-feira, quatro pessoas morreram nos protestos. Mais de 30 ficaram feridas ? muitas delas, baleadas. A confusão aumentou hoje com um anúncio ? posteriormente desmentido ? do presidente do CNE, Francisco Carrasquero, de que os observadores internacionais do Centro Carter e da OEA estavam abandonando o trabalho de observação por causa de declarações de membros do conselho ligados à oposição. Num ambiente político cada vez mais tenso, membros do governo começam a elevar o tom contra os opositores, ameaçando intensificar a repressão. "Não permitiremos que um grupo de terroristas tente tomar o poder pela violência", disse o ministro da Informação, Jesse Chacón.