Suspenso bloqueio da fronteira entre Brasil e Bolívia A fronteira entre Brasil e Bolívia próxima à cidade de Corumbá (MS) foi reaberta nesta sexta-feira ao trânsito, após a suspensão do bloqueio promovido por habitantes do lado boliviano da região. A greve dos municípios de Puerto Suárez, Puerto Quijarro e El Carmen Rivero Tórres foi suspensa no final desta sexta-feira, disse o presidente do Comitê Cívico local, Edil Gericke. Imediatamente, acrescentou, foi liberada a passagem de aproximadamente quinhentos veículos, entre caminhões e ônibus, entre os dois lados da fronteira, que estava bloqueada desde a última quarta-feira. Gericke disse que o protesto foi suspenso em solicitação de lideranças da sociedade civil da região, que hoje se encontraram com o presidente da Bolívia, Evo Morales. No entanto, os manifestantes retomarão seu protesto na próxima quarta-feira caso La Paz não atende suas reivindicações. Os habitantes da região exigem que o Executivo conceda uma licença ambiental à empresa MMX, filial da brasileira EBX, para que finalize e opere uma siderúrgica na região.