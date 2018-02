Suspenso esforço para salvar baleias nos EUA Grupos de resgate suspenderam, nesta terça-feira, seus trabalhos para salvar mais de 40 baleias-piloto que encalharam pela segunda vez em dois dias nas areias de Cabo Cod, em Massachusetts, nos EUA. Técnicos do Aquário da Nova Inglaterra e do Centro de Estudos Costeiros, que participaram da operação, resolveram suspendê-la pelo fato de as baleias estarem demasiado enfermas ou abaladas para sobreviverem. Nesta terça, algumas delas foram sacrificadas depois que testes sangüíneos comprovaram que estavam doentes. Nesta segunda, veranistas e voluntários tentarem devolver o mesmo grupo de baleias, então em número de 55, às águas profundas depois que elas ficaram encalhadas a cerca de 40 quilômetros de distância dali, em Chapin Beach. Pelo menos 11 baleias-piloto, que são muito sociáveis e viajam e se alimentam em grupos, já morreram desde esta segunda.