Suspenso o estado de emergência no Sri Lanka A presidente Chandrika Kumaratunga suspendeu, nesta sexta-feira, o estado de emergência que havia sido decretado um dia antes. A suspensão do estado de emergência coincide com o retorno do primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe, opositor da presidente, que estava em viagem aos EUA. Kamaratunga - que tem amplos poderes constitucionais - demitiu três de seus aliados no gabinete, suspendeu as atividades do parlamento e reforçou o policiamento em torno da capital. Ela acusa Wickremesinghe de ser tolerante demais com os rebeldes Tigres Tamil nos esforços para colocar fim ao conflito do país com o grupo guerrilheiro.