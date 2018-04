Sutiã japonês feito de pauzinhos promete ser ecológico e sensual Quem diz que objetos ecológicos não podem ser sexy? Os criadores do sutiã de sacola e do sutiã "quente" que vai para o microondas propuseram uma nova maneira de salvar o planeta e ao mesmo tempo destacar o busto: o sutiã feito de "hachis" (os pauzinhos usados no lugar de talheres). A fabricante de lingerie Triumph International Japan exibiu o sutiã "Meus Pauzinhos" em Tóquio na quarta-feira, numa tentativa de promover a reutilização dos pauzinhos, em lugar dos pauzinhos descartáveis. O sutiã não será posto à venda. Os japoneses usam estimados 25 bilhões de pares de pauzinhos de madeira todos os anos. Muitos deles são feitos de madeira reciclada, mas mais e mais consumidores ambientalmente conscientizados querem combater a cultura do descartável. "É um passo pequeno, mas, pelo fato de muitos pauzinhos japoneses serem descartáveis, grandes trechos de florestas são cortados", disse uma porta-voz da Triumph, Hiromi Shinta. O sutiã conceitual, que é acompanhado de um par de pauzinhos dobráveis, segue um tema culinário japonês. O lado direito é feito de uma tigela de arroz e o esquerdo, de uma tigela para sopa de missô. Uma base removível de pauzinhos fica entre os dois lados. Suportes feitos de pano colocados ao lado das duas partes seguram os pauzinhos no lugar e empurram os seios para o meio, para criar uma fenda sensual. O ambientalismo está na moda no Japão, onde mais e mais pessoas começam a carregar sacolas e pauzinhos reutilizáveis.