Swat fere a tiros menino que estava armado na escola Um policial da Swat feriu a tiros um estudante da oitava série que parecia estar carregando uma arma de fogo na escola em um subúrbio de Orlando, na Flórida. A notícia de que um aluno estaria armado no local levou à remoção de estudantes, professores e funcionários da escola. O aluno depois foi levado a um hospital. A condição do jovem não é conhecida no momento. Ainda não foram divulgados detalhes do incidente, mas representantes do escritório do xerife local dizem que não há outros feridos no caso. Anteriormente, a equipe do xerife havia dito que o rapaz armado estava refugiado no banheiro da escola.