Tablóide se desculpa por fotos comprometedoras de príncipe Harry O tablóide "The Sun" teve que pedir desculpas aos príncipes Harry e William da Inglaterra por publicar, apresentando-as como novas, velhas fotos nos quais ambos aparecem em uma festa divertindo-se com várias amigas. A foto mais comprometedora mostra o príncipe Harry, a quem a publicação se referiu como "Harry, o sujo", beijando uma amiga cujos seios apertava. Por sua vez, o príncipe William aparecia ao fundo aparentemente embriagado. Segundo o "The Sun", Harry teria que dar explicações por sua conduta a sua namorada, a sul-africana Chelsy Davy, que não estava na festa. Após a polêmica, o "The Sun" teve que admitir que, embora as fotos sejam autênticas, são de três anos atrás. A amiga de Harry que aparece na foto com ele, Natalie Pinkham, de 28 anos, expressou irritação pelo ocorrido e exigiu desculpas ao tablóide. "As fotos eram pessoais e não deveriam ter sido publicadas", afirma Pinkham em uma nota publicada na imprensa britânica. A jovem, filha de um empresário do setor imobiliário e ex-namorada de dois conhecidos atletas britânicos, quer fazer carreira na televisão, segundo o "The Guardian". O porta-voz oficial dos príncipes, Paddy Harverson, excluiu, no entanto, a possibilidade de adotar ações legais contra o grupo responsável pelo "The Sun", o News International, de propriedade do australiano e magnata dos meios de comunicação Rupert Murdoch. Na semana passada, o jornalista responsável pela cobertura da família real de outro jornal de Murdoch, o dominical "News of the World", foi detido pela Polícia por sua relação com a interceptação de mensagens de celular de membros da Realeza britânica. O repórter, Clive Goodman, suspenso de seu emprego até o fim das investigações, comparecerá nesta quarta-feira a um tribunal de Londres para responder à acusação de "conspiração para a interceptação de comunicações" em um caso que também afeta políticos e celebridades do Reino Unido.