Tailândia: acidente com ônibus mata 16 Um acidente envolvendo um ônibus provocou a morte de 16 pessoas na manhã desta terça-feira no norte da Tailândia. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas. De acordo com as primeiras informações de fontes policiais locais, o condutor do veículo, uma das vítimas do acidente, perdeu a direção do veículo que se chocou contra uma árvore em um curva na estrada. Todos os 49 passageiros eram tailandeses e estavam viajando para a província de Phetchabun, a cerca de 350 quilômetros da capital Bangcoc.