Tailândia alerta para novos ataques de radicais islâmicos Soldados espalharam-se pelo sul do território tailandês para conter uma possível série de ações retaliatórias de militantes islâmicos, depois de um choque com a polícia ter resultado na morte de mais de cem extremistas. Grupos de defesa dos direitos humanos e clérigos muçulmanos denunciaram os atos de violência de ontem e acusaram as tropas do governo de empregar força excessiva para conter uma onda de ataques promovida por bandos precariamente armados e compostos por adolescentes. Outros alertaram que um ciclo de violência separatista poderia se acentuar ainda mais. "Este é o início da guerra do povo", declarou Vithaya Visetrar, um proeminente clérigo tailandês, em conversa com a Associated Press. Os Estados Unidos e a vizinha Malásia manifestaram preocupação com a situação na Tailândia. Enquanto isso, o Parlamento tailandês promoveu uma rara sessão a portas fechadas, depois de a oposição ter pedido ao governo que explicasse como a violência começou. O número de mortos subiu hoje para 113 depois de um suposto rebelde islâmico não ter resistido aos ferimentos sofridos ontem, quando dezenas militantes atacaram diversos postos policiais para roubar armas. A série de ataques resultou na morte de 108 militantes, três policiais e dois soldados.