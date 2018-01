Tailândia antecipa retirada do Iraque A Tailândia começa a retirar suas unidades militares do Iraque pouco antes do fim da missão de um ano, informou um porta-voz. Os últimos dos 443 soldados tailandeses, que deveriam retornar à Tailândia em 20 de setembro, deixarão o Iraque no fim de agosto, disse o general Pisanu Urailert. As tropas, parte de uma força multinacional liderada pela Polônia, foram enviadas em setembro último para uma missão de um ano, a fim de realizar apenas tarefas humanitárias. Elas levaram equipes médicas e ajudaram a construir estradas e prédios. Dois soldados tailandeses foram mortos durante ataques de rebeldes em dezembro passado no Campo Lima, 100 km ao sul de Bagdá.