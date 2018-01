Tailândia anuncia 7ª morte provocada pela gripe do frango A Tailândia anunciou hoje a sétima morte provocada pelo vírus da gripe avícola, conhecida por gripe do frango. Um menino de quatro anos de idade faleceu no início do mês em Khon Kaen, província ao nordeste do país. Testes confirmaram que ele havia contraído o H5N1, a forma mais letal do vírus que causa a doença. A gripe também matou 14 pessoas no Vietnã. O número de aves abatidas nos países afetados passa dos 80 milhões. Na segunda-feira o governo tailandês tinha anunciado que a doença atingiu uma nova província e reapareceu em oito regiões nas quais pensava-se que a doença tinha sido erradicada. O governo continua a dizer que o país vai controlar a gripe avícola até o final deste mês. A Organização das Nações Unidas para Alimentos e Agricultura (FAO) fará uma reunião de emergência em Bangcoc, capital do país, para discutir formas de combate. Cerca de 80 especialistas de 20 países vão participar da reunião, que irá de 26 a 28 de fevereiro. As informações são da agência Dow Jones.