Tailândia anuncia morte de adolescente por gripe avícola Uma adolescente de 14 anos morreu no norte da Tailândia por gripe avícola, fazendo subir para 32 o número de vítimas fatais da doença no sudeste da Ásia este ano. A menina, que não teve o nome divulgado, morreu na terça-feira após 11 dias doente, na província de Sukhothai, disse o diretor geral do departamento de comunicação do ministério da Saúde, Thawat Suntrajarn. "Era uma pessoa que estava na lista de casos suspeitos", disse Suntrajarn. "Hoje o laboratório confirmou [a gripe avícola]." Mais casos A morte da adolescente faz subir para 12 o número de vítimas da gripe avícola na Tailândia. Outras 20 morreram no Vietnã. A gripe avícola causada pelo H5N1 apareceu na Ásia no início deste ano e se espalhou por fazendas com criação de aves causando preocupação com a saúde. O vírus é mais comum em frangos, mas cientistas temem que ele sofra uma mutação se combinando com o vírus da gripe humana e se torne uma epidemia mundial.