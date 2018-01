Tailândia: apesar de protestos, eleições seguem no país Manifestantes que tentam impedir a realização das eleições nacionais na Tailândia neste domingo fecharam centenas de seções eleitorais, embora a votação transcorra sem problemas na maior parte do país. As tensões se concentram na capital, Bangcoc, onde 488 das 6.600 seções eleitorais foram fechadas e várias discussões foram registradas entre manifestantes que querem impedir a votação e eleitores frustrados.