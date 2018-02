Tailândia condena mulher a prisão por comentários antimonarquicos

BANGKOK - Uma corte condenou uma mulher a cinco anos de prisão na Tailândia por comentários que ela fez na internet insultando a monarquia do país. Foi a segunda condenação do tipo nessa semana, baseada na lei de lesa-majestade.

Um juiz determinou que Noppawan Tangudomsuk postou, em 2008, mensagens no site de notícias Prachatai que foram consideradas ofensivas à monarquia, uma violação da Lei de Crimes com Computadores do país, polêmica lei aprovada após um golpe de Estado de 2006.

"As investigações determinam o endereço IP do computador e mostraram que as mensagens foram originadas no computador da ré", afirmou o juiz ao ler o veredicto.

A Tailândia tem algumas das mais duras leis de lesa-majestade do mundo, com punições de até 15 anos de prisão para algumas infrações. /REUTERS