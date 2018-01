Tailândia confirma novo caso da gripe avícola O vice-ministro de Agricultura da Tailândia, Newin Chidchob, confirmou a notícia divulgada hoje por jornais locais que um novo caso de gripe avícola, desta vez na província de Chiang Rai. O local fica a 260 quilômetros da capital Bangcoc. No início da semana, o ministério tinha declarado que o país estava livre da doença. O resultado dos testes que confirmaram a contaminação saiu no dia 26 de fevereiro, mas Newin não explicou porque não foi anunciado nessa data. Sete pessoas morreram no país contaminadas pela doença.