Tailândia: confronto deixa 3 mortos e 16 feridos Pelo menos três civis morreram e outras 16 pessoas ficaram feridas, incluindo sete soldados tailandeses, durante combates na fronteira entre as tropas da Tailândia e Birmânia, segundo autoridades locais. Os combates entre as forças de Mianmar e a guerrilha étnica Exército do Estado Shan (SSA) se estenderam pelo território da Tailândia neste final de semana, provocando disparos entre as tropas de fronteira dos dois países. Para reforçar a linha de fronteira com Mianmar, o governo de Bangcoc decidiu enviar mais 800 soldados, apoiados por tanques e helicópteros para o local. Os incidentes tiveram início na sexta-feira, quando cerca de cem soldados de Mianmar invadiram um acampamento militar no território tailandês, a poucos metros da fronteira, e prenderam 19 membros de uma milícia paramilitar tailandesa. O grupo foi solto no domingo.