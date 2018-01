Tailândia elege a mais bela gordinha do ano A cena faz lembrar uma passagem do clássico desenho animado Fantasia, dos estúdios Disney, mas se trata do concurso ?Jumbo Queens?, realizado na província de Nakorn Pathom, a cerca de 50 quilômetros de Bangcoc, na Tailândia. No concurso, somente são aceitas candidatas, digamos, acima do peso. Neste ano, 22 concorrentes foram julgadas pela beleza, talento e a simpatia expressas nos quilos adicionais. Os concursos de beleza são uma verdadeira mania na Tailândia. Premiações são distribuídas nas mais variadas categorias ? como o concurso para eleger o mais belo transsexual.