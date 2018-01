Tailândia enfrenta conflitos um dia antes de eleições

A troca de tiros foi o último conflito em um mês marcado por protestos para a retirada da primeira-ministra Yingluck Shinawatra do poder, acusada de corrupção. As turbulências aumentaram e as expectativas são de mais conflitos violentos neste domingo,

Os confrontos começaram após manifestantes da oposição terem tentado impedir a distribuição das urnas em diversas partes da Tailândia neste sábado, véspera das eleições gerais no país.

Na capital, Bangcoc, dezenas de opositores do governo da primeira-ministra Yingluck Shinawatra cercaram um centro de distribuição de urnas. A polícia precisou separar os manifestantes de um grupo de cerca de 200 partidários da premiê, que estavam armados com paus e barras metálicas.

De acordo com os serviços de emergência da capital, entre os feridos nos confrontos estão um repórter do jornal local Daily News e o fotógrafo americano James Nachtwey.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O opositor Partido Democrático já anunciou seu boicote à votação. Os manifestantes contestam a realização das eleições antecipadas no domingo. Cerca de 130 mil policiais irão assegurar 93 mil locais de votação em todo país.

Em discurso televisionado, o chefe Departamento de Investigação Especial, Tarit Pengdith, garantiu que a votação deste domingo será ordenada e segura.

Os protestos começaram no final do ano passado, após o partido do governo tentar aprovar uma lei de anistia que permitiria a volta do ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra ao país. Deposto em 2006, Thaksin vive no exílio, mas permanece como figura central e altamente polarizada no cenário político da Tailândia.

Desesperada para neutralizar a crise, Yingluck dissolveu a Câmara Baixa do Parlamento em dezembro e convocou novas eleições. Apesar isso, os protestos intensificaram, e Yingluck, primeira-ministra interina com poderes limitados, se viu encurralada. Os tribunais da Tailândia iniciaram uma investigação relâmpago dos casos que podem levar à saída de Yingluck ou seu partido do poder, e o exército pode intervir novamente se a crise não for resolvida de forma pacífica. Fonte: Associated Press.