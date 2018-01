Tailândia erra lista de brasileiros desaparecidos Informações desencontradas das autoridades tailandesas estão dificultando a busca de informações sobre os brasileiros desaparecidos no país. A lista traz apenas dois nomes, mas, segundo a embaixada do Brasil, há dezenas de pessoas que viajaram para a Tailândia e não voltaram a entrar em contato com os parentes depois do maremoto. Nesta quinta-feira, mais uma vez, o nome da modelo paulista Milene Rigue aparece na lista, mas ela telefonou para a família no mesmo dia do maremoto, há quatro dias, para informar que tinha se salvado. O outro brasileiro que consta na lista é Guilherme Chaves. O primeiro-ministro da Tailândia, Thaksin Shinawatra, disse que quase todos os nomes da lista devem ser considerados como mortos.