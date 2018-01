Tailândia: fogo em 18 escolas e 4 soldados mortos Assaltantes ainda não identificados incendiaram neste domingo 18 escolas e atacaram um acampamento militar em ações quase simultâneas no Sul da Tailândia. Os ataques ocorreram por volta de 1h da madrugada (hora local) na província de Narathiwat, uma das quatro de maioria muçulmana do país predominantemente budista. Não há notícia de feridos nos incêndios, mas quatro soldados foram mortos no ataque ao acampamento militar. Os criminosos também levaram 103 fuzis.