Tailândia prende 12 chineses com vistos falsos para EUA

Autoridades disseram hoje que os suspeitos confessaram ter pago US$ 24 mil, cada um, a um homem de Bangcoc pelo visto falso e outras despesas da viagem. Após uma investigação, foi descoberto que os vistos tinham os mesmos números de autorizações de viagens emitidas pela embaixada dos EUA em Varsóvia para cidadãos poloneses. Caso condenados, os chineses podem ficar detidos por até dez anos. As informações são da Associated Press.