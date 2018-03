Tailândia prende canadense suspeito de pedofilia internacional O suspeito de pedofilia canadense Christopher Neil foi preso na zona rural da Tailândia nesta sexta-feira e será acusado de abusar sexualmente de menores. A polícia tailandesa apelou para que mais vítimas denunciem crimes possivelmente cometidos por ele. Neil, que foi detido em uma casa alugada, também é acusado de estuprar meninos no Vietnã e no Camboja. Ele foi encontrado através de um meticuloso trabalho de computador para esclarecer sua identidade e de um apelo das autoridades pela Internet. A polícia localizou Neil, de 32 anos, na Província de Nakhon Ratchasima, a 250 km de Bangcoc e bem distante das rotas turísticas do país. De acordo com a polícia, Neil, que chegou à sede da corporação em algemas e com o rosto coberto por uma camiseta azul, confirmou sua identidade a investigadores, mas não disse mais nada. Neil chegou a ser professor de uma escola de línguas em Bangcoc.