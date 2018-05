Tailândia prende suspeito após alerta dos EUA

PANARAT THE, REUTERS

"Um suspeito libanês do grupo Hezbollah foi preso por autoridades tailandesas e a polícia continua a investigar o caso", disse Yumbumrung à Reuters. "Depois que a embaixada israelense levantou preocupações sobre um possível ataque de terroristas libaneses em Bangcoc, autoridades da polícia tailandesa coordenaram ações com autoridades israelenses desde antes do ano novo".

A embaixada dos EUA na Tailândia alertou nesta sexta-feira que "terroristas estrangeiros" poderiam realizar ataques em áreas de Bangcoc, muito frequentada por turistas, e disse aos cidadãos para tomarem cuidado.

O porta-voz da embaixada, Walter Braunhohler, não quis dar mais detalhes, mas afirmou: "Estamos alertando a todos os cidadãos norte-americanos para tomarem cuidado quando visitarem locais públicos em Bangcoc onde reconhecidamente turistas ocidentais se concentram".

A capital tailandesa, que atrai muitos turistas por sua vibrante vida noturna e é local de passagem para aqueles que vão às praias da Tailândia, enfrenta turbulências políticas nos últimos anos, mas ameaças de ataques estrangeiros são raras.