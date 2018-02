Tailândia proíbe game por ser 'ameaça à paz e à ordem'

Os censores da ditadura militar instalada em maio na Tailândia baniram um jogo de computador de simulação de construção e gestão de cidades sob o argumento de que ele pode ameaçar a segurança nacional do país. O escritório de censura de filmes e vídeos proibiu a venda de Tropico 5 "porque eles temem que alguma parte de seu conteúdo possa afetar a paz e a ordem", disse Nonglak Sahavattanapong, gerente de marketing da New Era Thailand, distribuidora do jogo.

Segundo ela, o escritório, subordinado ao Departamento de Promoção Cultural do Ministério da Cultura, não deu qualquer explicação adicional no comunicado enviado à empresa nesta segunda-feira. O escritório de censura não respondeu a um pedido da Associated Press para que comentasse o caso.

Tropico 5 é a mais recente versão de um jogo lançado pela Kalypso Media. Ele permite que os jogadores desempenhem o papel de presidente de uma ilha tropical, escrevam a Constituição do país e governem, com a opção de controlar a imprensa e de dirigir o país como ditador. A Tailândia está sob ditadura militar desde 22 de maio, quando o Exército derrubou o governo da primeira-ministra Yingluck Shinawatra, que havia sido eleito em 2011. A junta militar comandada pelo general Prayuth Chan-ocha publicou vários decretos que, segundo os críticos, violam a liberdade da imprensa e a liberdade de expressão.

"O jogo é realmente bom e recebeu críticas positivas. Antes, tínhamos licenças para distribuir o Tropico 3 e o Tropico 4. Mas na quinta versão, o roteiro evoluiu ainda mais e pode ser que alguma parte dele não seja apropriada na situação atual", disse Nonglak. Ela acrescentou que a empresa não vai apelar da decisão dos censores.

No regime militar tailandês, a censura atinge uma variedade de questões sociais e políticas. Em filmes e na televisão, são proibidas imagens que sejam consideradas imorais, pornográficas ou que sejam críticas à monarquia; imagens de cigarros e de bebidas alcoólicas são borradas.

No ano passado, antes do golpe militar, o Conselho de Cinema da Tailândia Havia proibido um documentário sobre as disputas de fronteira com o Camboja, por julgá-lo uma ameaça à segurança nacional. Em 2012 foi proibida uma adaptação tailandesa da peça Macbeth, de William Shakespeare, sob o argumento de que ela poderia causar divisões entre a população. Fonte: Associated Press.