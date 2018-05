Tailândia pune policiais indisciplinados com gatinha

Os policiais na Tailândia que violarem o regulamento serão obrigados a usar uma faixa cor-de-rosa no braço com a imagem da gatinha "Hello Kitty", uma popular personagem japonesa, como punição. A faixa que mostra a gatinha sobre dois corações estampados deverá ser colocada sobre o uniforme cáqui de policiais que faltam ao trabalho, estacionam seus veículos em áreas proibidas, se envolvem em briga, ou que prestam um mau serviço à população, por exemplo, de acordo com o jornal Bangkok Post. "As antigas advertências não funcionam mais para alguns policiais", disse o chefe interino da Divisão de Repressão ao Crime, Pongpat Chayaphan, segundo o jornal. "A nova abordagem tem o objetivo de criar um sentimento de culpa e desencorajá-los a repetirem a violação." Pongpat disse que foram confeccionadas 10 faixas. No caso de uma primeira infração, o policial terá que acompanhar o vice-comandante por todas as dependências da polícia, exibindo a faixa publicamente pelos corredores. Os reincidentes serão punidos com maior rigor, com tarefas impopulares como ficar de guarda ou até com detenção. Segundo o Bangkok Post, a maioria dos policiais ouvidos considerou muito constrangedor ter que usar a faixa cor-de-rosa, que faz um grande contraste com o cinza de seu uniforme. "Hello Kitty" é uma personagem muito conhecida em toda a Ásia, e ilustra papéis de carta, bolsas e outros artigos destinados especialmente para meninas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.