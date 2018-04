Tailândia registra primeiras 2 mortes pela gripe

Uma mulher de 40 anos e um homem de 42 são as primeiras vítimas fatais da gripe suína na Tailândia, informaram autoridades locais.

A mulher foi internada em um hospital com pneumonia e febre alta no último dia 15, enquanto o homem, com febre e congestão nasal, foi hospitalizado no dia 23, disse o ministro da Saúde Pública, Witthaya Kaewparadai.

A mulher perdeu a vida no dia 20, e o homem morreu na sexta-feira à noite, acrescentou Witthaya. O ministro pediu que a população a manter a calma, e que apesar das mortes, 90% dos doentes costumam se recuperar por conta própria.

Segundo os dados do Ministério da Saúde Pública tailandês, foram registrados no país 1.209 casos da doença desde o dia 12 de maio. Destes, apenas 16 permanecem internados.

Apesar do nome, a gripe suína não apresenta risco de infecção por ingestão de carne de porco e derivados.