Tailândia revela descoberta de plano terrorista Um suposto terrorista confessou ter planejado atentados contra embaixadas da capital tailandesa durante a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia/Pacífico (Apec) que será realizado em outubro e que contará com a presença de líderes mundiais, inclusive a do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. A informação foi dada hoje pelo primeiro-ministro da Tailândia, Thaksin Shinawatra. As preocupações sobre atividades terroristas na Tailândia aumentaram dias atrás, quando a polícia revelou que um homem de Cingapura foi detido em maio e três tailandeses muçulmanos foram detidos nesta semana sob suspeita de planejar atentados. Os homens não foram identificados. Segundo autoridades, os suspeitos eram membros do Yema Islamiya, um grupo terrorista relacionado à rede Al-Qaeda e que teria perpetrado os atentados com bombas em um clube noturno da ilha de Bali em 2002. As declarações de Thaksin são as primeiras a vincular o suposto plano terrorista ao próximo fórum da Apec, ao qual assistirão também o presidente da China e o primeiro-ministro do Japão, entre outros líderes.