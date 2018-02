Tailândia: sobe nº de refugiados mortos após incêndio O número de refugiados de Mianmar mortos em um incêndio em acampamento na Tailândia subiu para 35 neste sábado. De acordo com o chefe de saúde pública da província de Mae Hong Son, Paisarn Thanyavanichkul, a polícia e as equipes de resgate encontraram 35 corpos, depois do incêndio na sexta-feira no campo de refugiados Ban Mae Surin.