Tailândia tem 6º caso de contaminação por gripe avícola A Tailândia confirmou o sexto caso de contaminação pelo vírus da gripe avícola. Um garoto de 13 anos, morador da província de Chaiyaphum, foi hospitalizado em Bangcoc, segundo o Ministério da Saúde. Não há mais detalhes sobre o caso. A doença foi registrada em 40 das 76 províncias do país, onde mais de 26 milhões de aves foram sacrificadas no esforço de controlar a epidemia. A gripe matou quatro crianças e um adulto na Tailândia. No Vietnã, mais 14 pessoas morreram.