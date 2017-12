Taipei agora tem o edifício mais alto do mundo Os habitantes de Taiwan comemoram hoje a proeza de ter o mais alto edifício do mundo, depois que a equipe de construção instalou o pináculo no prédio de 101 andares em Taipei e de 508 metros de altura? o Taipei 101. O prédio ? que inclui um shopping center, salas de escritório e um observatório ? não será inaugurado formalmente até o início do próximo ano. O edifício parece um monte de caixas de presente empilhadas, mas os construtores o comparam a um tronco de bambu com seções que lembrar os nós. O prédio é mais de 50 metros maior que o Petronas Towers, de Kuala Lampur, Malásia, até então o mais alto do mundo. A maior torre do mundo continua sendo a CN Tower, de 553 metros, uma estrutura de comunicações de Toronto. Usando um chapéu branco, o prefeito de Taipei, Ma Ying-chou acompanhou a operação com um pequeno grupo de engenheiros, construtores e funcionários públicos de um deck de observação instalado no 91º andar. ?Esta cerimônia marca o momento histórico em que o Taipei 101 é declarado oficialmente o edifício mais alto do mundo?, disse Ma. ?O Taipei 101 não apenas mostra a altura que um edifício de Taiwan pode chegar mas também a identidade de Taiwan e sua classe internacional?, arrematou. O prédio terá os elevadores mais rápidos do mundo e escadas rolantes que levarão ao pináculo a 508 metros de altura. Seu shopping center será inaugurado dia 14 de novembro.