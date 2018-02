Taitiano sobrevive após 133 dias à deriva no Pacífico Um taitiano que passou 133 dias à deriva no Pacífico Sul recuperava-se hoje num hospital das Ilhas Cook, depois que seu bote encalhou num recife e foi encontrado por pescadores. Raeoaoa Taurae, de 55 anos, "parece um prisioneiro de guerra", afirmou Mata Strickland, médico de Taurae, à Associated Press, em ligação telefônica de Aitutaki, na região norte das Ilhas Cook. "Ele está magro, desidratado, tem as bochechas e os olhos fundos, e sua pele está muito flácida", acrescentou Strickland. Um dia depois de terminar a épica travessia, Taurae já comia alimentos semi-sólidos e tentava fortalecer as pernas, depois de quatro meses a bordo de seu bote, de oito metros. "Ele deseja muito comer carne e salsichas", afirmou um médico. "É um homem forte, apesar de ter perdido peso", acrescentou.