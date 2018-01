Taiuaneses querem tirar "China" do nome da ilha Uma manifestação pela mudança do nome oficial de Taiwan - República da China - para simplesmente Taiwan reuniu cerca de 8 mil pessoas em Taipé, capital da ilha que a China considera uma "província rebelde". "Somos todos taiwaneses, não chineses", disse um professor que participou da marcha. O governo da China reagiu ao protesto com editorial na agência oficial Nova China: "As ações dos taiwaneses pró-independência são uma traição para o povo chinês e para os ancestrais dos taiwaneses." A ruptura entre os dois países ocorreu em meio à revolução comunista de 1949.