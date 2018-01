Taiwan confirma 72 mortes provocadas por tufão As esperanças de encontrar sobreviventes da passagem do tufão Toraji terminaram hoje em Taiwan. As equipes de resgate escavaram uma grossa camada de lama que secou e se tornou muito compacta, e localizaram 72 corpos que foram arrastados por deslizamentos de terra e enchentes, mas pelo menos 140 pessoas ainda estão desaparecidas desde a tempestade de segunda-feira. Soldados munidos e pás e trabalhadores com equipamentos de construção voltaram ao trabalho hoje para tentar retirar rochas e lama que cobrem casas, automóveis e ruas. Em Kuang Fu, trabalhadores começaram a cavar intensamente quando ouviram sons vindos de uma das casas soterradas. Em outro local, a equipe de resgate encontrou os corpos de uma menina de dez anos e de seus pais, abraçados. ?Pessoas que perderam membros da família, saibam que faremos tudo para ajudá-los na busca?, afirmou a vice-presidente Annette Lu. O presidente Chen Shui-bian afirmou que US$ 142 milhões serão destinados a um fundo de emergência para apoio aos sobreviventes. Depois de passar por Taiwan, a tempestade atingiu a China, mas não há notícias de estragos. O jornal estatal chinês informou que 308.000 pessoas foram retiradas das províncias de Fujian e Zhejiang.