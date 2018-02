Taiwan estende por dois meses prisão de ex-presidente A Suprema Corte de Taiwan estendeu por dois meses a prisão do ex-presidente Chen Shui-bian. Ele foi condenado à prisão perpétua em setembro por desviar US$ 3,15 milhões de um fundo especial, receber subornos de pelo menos US$ 9 milhões e lavar dinheiro em contas na Suíça. O ex-líder apela da sentença.