Taiwan não deve sofrer sanção chinesa, dizem analistas A venda de armas dos Estados Unidos para Taiwan, um negócio fechado em US$ 6 bilhões, não deve provocar represálias da China contra seu vizinho asiático. De acordo com analistas, apesar da forte oposição chinesa contra este plano, o governo de Pequim não quer minar suas relações com o presidente de Taiwan, que tem se mostrado amplamente favorável à China.