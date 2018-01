Taiwan nomeia 1º representante independentista nos EUA Taiwan nomeou como seu representante em Washington Joseph Wu, primeiro membro do partido governante pró-independentista, que dirigirá a representação taiuanesa nos Estados Unidos, confirmou nesta segunda-feira, 19, o primeiro-ministro Su Tseng-chang. Wu, que se tornará o primeiro membro do governante Partido Democrata Progressista a dirigir esta representação, em substituição de David Lee, era até agora presidente do Conselho de Assuntos Chineses. "Conheço bem a forma de pensar do presidente, Chen Shui-bian, e poderei interpretar suas idéias com facilidade e precisão", afirmou Wu. O próximo embaixador taiuanês em Washington expressou sua confiança em que comunicará com exatidão as mensagens do governo aos Estados Unidos e que sua experiência na administração dos laços com a China será de grande ajuda. Wu entrou no PDP em julho de 2002, quando era subsecretário-geral da Presidência, e assumiu a direção do Conselho de Assuntos Chineses em 2004. O novo embaixador taiuanês em Washington fez várias visitas aos EUA nos últimos três anos para explicar a Washington a postura da ilha diante da China. Lee, que é membro do opositor Partido Kuomintang (KMT) e funcionário de carreira, será o novo representante taiuanês no Canadá. Embora Washington defenda a política de "uma só China", através da qual reconhece diplomaticamente Taiwan como parte do continente, mantém ao mesmo tempo um acordo com a ilha (que declarou independência da China unilateralmente em 1949) para defendê-la caso seja atacada.