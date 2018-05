Taiwan: Presidente tem vantagem em apuração de votos

A comissão afirmou que, com quase 60% das urnas apuradas, Ma estava com 3,72 milhões dos votos, enquanto Tsai aparecia com 3,58 milhões. O terceiro colocado era James Soong, do Partido Primeiro o Povo, com 202.876 votos.

Caso Ma consiga a reeleição, segundo analistas, isso deve acalmar Pequim e reduzir as tensões por causa do Estreito de Taiwan, um ponto de divergências na relação entre China e os Estados Unidos. A eleição é acompanhada de perto pelos chineses e norte-americanos, por seu impacto para as relações exteriores regionais.

Taiwan tem sido administrada pelos próprios taiwaneses desde 1949, mas a China considera a ilha parte de seu território e nunca descartou usar a força para garantir a reunificação. Dessa maneira, a relação com a China é uma das principais questões em qualquer disputa eleitoral taiwanesa. Além disso, temas econômicos, como a aparente concentração da renda na ilha, estão em pauta nessa disputa eleitoral, a quinta desde 1996 e uma das mais acirradas da história da ilha. As informações são da Dow Jones.