Taiwan procura sobreviventes de passagem de tufão Equipes de resgate buscavam hoje por possíveis sobreviventes do tufão Toraji, que ao passar pela ilha de Taiwan causou deslizamentos de terra e inundações, deixando 61 mortos e mais de 150 desaparecidos. O Toraji, um dos tufões mais mortíferos a passar por Taiwan nas últimas décadas, transformou-se em tormenta tropical à medida que atravessava a ilha e se encaminhava para a China nas primeiras horas desta terça-feira. A aldeia taiuanesa de Kuan Fu, no condado de Hualien, foi a que mais sofreu com o tufão, que atingiu a ilha depois da meia-noite (horário local) de ontem. Vinte e três pessoas foram levadas pelas águas e continuam desaparecidas. Além disso, muitos habitantes da aldeia perderam suas casas pela tormenta. As autoridades informaram que o tufão deixou um prejuízo avaliado em US$ 20 milhões em todo o país.