Taiwan registra número recorde de mortes por Sars A Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars) agrava-se em Taiwan, que hoje registrou o recorde de 12 mortes em um único dia, além de 39 novos casos da doença. A epidemia na ilha de Formosa manifestou-se mais tarde em relação a outros focos da Ásia, mas já matou 52 pessoas, com um total de 383 pessoas contaminadas. Mais de 90% dos contágios ocorreram nos hospitais, nos quais dezenas de pessoas abandonaram seus postos de trabalho, por causa da falta de proteção adotada. Sete estabelecimentos de saúde foram obrigados a fechar para alguns serviços. Os hospitais Hoping e Jen Chi foram completamente fechados. Hoje, o diretor do Hospital Hoping, Wu Kang-Wen, que foi destituído, pediu, chorando, desculpas em público, depois do maciço contágio verificado no local. As autoridades de Taiwan foram criticadas por sua lentidão na hora de tomar medidas de isolamento, destinadas a evitar a propagação do vírus da Sars. O presidente de Taiwan, Chen Shui-Bian, criticou a China por bloquear seu ingresso na Organização Mundial da Saúde (OMS). Taiwan e China se separaram em 1949, mas até hoje a China considera a ilha como uma província rebelde.