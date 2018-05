Taiwan suspende vôos de 737 após acidente

A Direção-Geral de Aviação Civil de Taiwan ordenou ontem a suspensão de todos os vôos dos Boeing 737-800, depois que um avião desse modelo operado pela companhia taiwanesa China Airlines explodiu no aeroporto de Okinawa, no Japão. O acidente ocorreu na manhã de ontem (noite de domingo no Brasil). Todos os 157 passageiros e os 8 tripulantes conseguiram escapar, deixando a aeronave segundos antes da explosão. "Quando a fumaça surgiu, todos começaram a correr e se empurrar", disse uma passageira. O fogo teria começado na turbina esquerda, um minuto depois de o avião entrar no terminal de desembarque, de acordo com o ministro japonês dos Transportes, Akihiko Tamura. Segundo o chefe da Direção-Geral de Aviação Civil de Taiwan, Chang Kuo-cheng, todos os 13 aviões 737-800 da China Airlines e de sua subsidiária, a Mandarin Airlines, terão de ser inspecionados antes de receberem autorização para levantar vôo novamente. As autoridades do setor de aviação do Japão também ordenaram uma vistoria de emergência em todos os aviões desse modelo operados por companhias japonesas. Além disso, elas anunciaram que integrantes da agência federal americana de aviação colaborarão nas investigações sobre as causas do acidente.