Tajiquistão cede território reivindicado pela China O Tajiquistão concordou em ceder uma parte do seu território para a vizinha China, numa tentativa de acabar com uma disputa territorial que já dura mais de um século. O Parlamento tajique votou e aprovou hoje uma lei que cede à China 2,5 mil quilômetros quadrados de terra na região escassamente povoada dos montes Pamir. Não existem informações precisas sobre quantas pessoas vivem no território que será cedido.