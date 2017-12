Talabani diz a Bush que "o terrorismo é um inimigo comum" O presidente iraquiano, o curdo Jalal Talabani, disse a George W.Bush que o "terrorismo é um inimigo comum", em mensagem enviada por ocasião do quinto aniversário dos atentados de 11 de Setembro nos EUA. Segundo a imprensa iraquiana, Talabani reafirmou a disposição das autoridades iraquianas de colaborar com o governo dos Estados Unidos em sua luta contra o terrorismo. "Como somos vítimas do terrorismo, compartilhamos a sua dor", afirmou Talabani na mensagem. "Somos combatentes contra o terrorismo, nosso inimigo comum", acrescentou. Segundo o texto da mensagem, Talabani expressou o pesar do povo iraquiano pelas vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001, que qualificou como "agressão". O líder iraquiano insistiu, além disso, que seu povo "nunca esquecerá a ajuda que recebeu para acabar com o regime terrível de Saddam Hussein".