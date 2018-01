Talabani é criticado por pedir longa presença das tropas dos EUA A Comissão de Ulemás Muçulmanos, máxima autoridade sunita no Iraque, e vários parlamentares xiitas criticaram o presidente iraquiano, o curdo Jalal Talabani, por pedir que as tropas americanas permaneçam no Iraque durante um longo período. Em recente entrevista ao jornal americano The Washington Post, Talabani expressou seu desejo de que as tropas americanas permaneçam durante um "longo período no Iraque para proibir qualquer tipo de invasão estrangeira do país". Talabani afirmou também que o Iraque precisa de duas bases aéreas americanas, que poderiam ficar no norte do país. A organização de ulemás considerou, em comunicado divulgado nesta quarta-feira, que as declarações de Talabani expressam um desejo americano. Segundo a nota, que cita o porta-voz da comissão, Abdul Salam al-Qubeisi, "estas declarações não expressam a opinião de todo o povo iraquiano". Qubeisi pediu também que o presidente iraquiano retire suas palavras, já que "não tem o direito de controlar o desejo do povo Iraquiano". O deputado xiita Bahaa Al Arayi, do bloco do clérigo Moqtada al-Sadr, disse que as declarações de Talabani não representam o governo de Bagdá. "Nós, no Parlamento, representamos a vontade do povo, que está contra a presença das tropas de ocupação no país, seja a longo ou a curto prazo", afirmou.