Talabani recebe alta após duas semanas internado O presidente do Iraque, Jalal Talabani, deixou nesta quarta-feira, 14, o hospital cardiológico jordaniano onde permaneceu internado desde 25 de fevereiro, segundo fontes oficiais iraquianas. Talabani recebeu tratamento por 18 dias no hospital Rei Hussein após ser internado de urgência ao sofrer uma indisposição no Iraque. A equipe médica que atendeu o presidente atribuiu os problemas médicos de Talabani à "fadiga" provocada pelo estresse gerado pela crise que o Iraque atravessa. Talabani, considerado um moderado, chegou à Presidência em 2005, convertendo-se dessa forma no primeiro presidente curdo na história do país árabe.