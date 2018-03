Talabani recebe Rice e Straw e fala sobre governo iraquiano O presidente iraquiano, Jalal Talabani, recebeu neste domingo os chefes da diplomacia americana e britânica, Condoleezza Rice e Jack Straw, aos quais comunicou os esforços em curso para a formação de um governo de união nacional. Estados Unidos e Reino Unido são os países mais envolvidos no processo político iraquiano. Segundo um comunicado do gabinete de Talabani, tanto Rice como Straw elogiaram os esforços do presidente para tentar conciliar os diferentes blocos políticos iraquianos nestes três meses nos quais foram negociada a complicada formação do novo governo. Visita surpresa Rice e Straw, que chegaram de surpresa neste domingo, 2, a Bagdá, devem se reunir mais tarde com o primeiro-ministro do país, Ibrahim al-Jaafari, que é o maior opositor à formação do governo. Embora o nome de Al-Jaafari tenha sido aceito, após árduas negociações dentro do grupo majoritário no Parlamento, a Aliança Unida Iraquiana, todos os demais partidos presentes na câmara se opuseram frontalmente à sua escolha. Os partidos de curdos, xiitas laicos e sunitas, admitem um xiita como primeiro-ministro, mas pedem um homem que seja menos comprometido com o anterior governo - acusado de anti-sunita.