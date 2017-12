Talebã e soldado americano morrem no Afeganistão Um soldado dos Estados Unidos morreu baleado nesta segunda-feira na província de Laghman e, em outro incidente, tropas americanas e afegãs mataram um talebã em Khost, ambas localidades ficam no leste do Afeganistão, informou o comando militar americano. De acordo com a nota divulgada, os militares responderam ao ataque com a ajuda de aviões. Na nota, o general Jack Sterling, subchefe da Força Combinada 76, afirma que o soldado morto estava lá "para servir seu país e tentava fazer com que o Afeganistão fosse um lugar mais seguro para todos". Outros dois policiais ficaram feridos e foram levados para uma base americana para receber tratamento médico.