Talebã lança ataque coordenado a Cabul

Um grupo de homens armados do Talebã, alguns vestindo coletes-bomba como os usados por suicidas, lançou um ataque coordenado ao centro de Cabul nesta segunda-feira.

Os alvos foram bancos, um shopping center e ministérios do governo do Afeganistão.

Este foi o ataque mais ousado do grupo militante à capital afegã em quase um ano.

De acordo com testemunhas, tiroteio e explosões puderam ser ouvidos na cidade, e uma grossa coluna de fumaça subiu do shopping center atacado.

As forças de segurança interditaram ruas inteiras de Cabul, na tentativa de capturar os guerrilheiros.

O Talebã afirmou que 20 militantes participaram do ataque, lançado no momento em que novos integrantes do governo do presidente Hamid Karzai assumiam os cargos.

O último grande ataque a Cabul aconteceu em fevereiro do ano passado.