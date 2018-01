Taleban admite derrota no norte do Afeganistão O embaixador do Taleban no Paquistão, Abdul Salam Zaeef, admitiu nesta segunda-feira que a milícia islâmica foi derrotada pelos inimigos da Aliança do Norte e abandonou sete províncias ao norte do Afeganistão. "O Exército islâmico taleban se retirou dessas províncias de uma maneira organizada a fim de evitar baixas entre os civis", disse Zaeef. A Aliança do Norte, por sua vez, disse que estava tentando capturar as províncias de Baghlan e Kunduz, no norte afegão, onde os talebans ainda têm algum tipo de controle. Caso essas duas províncias sejam caputradas, a Aliança conquistará o controle da região norte do país. Centenas de tropas anti-Taleban, além de tanques e caminhões, foram enviadas para a linha de frente, que fica ao norte de Cabul, capital afegã. A Aliança do Norte também estava se dirigindo ao oeste do país, rumo à cidade de Herat. Leia o especial