Taleban admite que oposição entrou em cidade estratégica O Taleban admitiu que forças da guerrilha de oposição Aliança do Norte entraram na cidade de Mazar-e-Sharif "depois de pesado bombardeio norte-americano", informou a agência de notícias Afghan Islamic Press, sediada no Paquistão. Nos EUA, um funcionário que pediu para não ter seu nome revelado também confirmou a entrada da Frente Unida em Mazar-e-Sharif, embora o porta-voz do Pentágono, contra-almirante Craig Quigley, tenha dito que não há confirmação oficial. Situada no norte do Afeganistão, a cidade de Mazar-e-Sharif é considerada estratégica porque sua tomada pela oposição permitiria aos EUA terem uma base dentro do país, abrindo uma rota de suprimentos para as forças anti-Taleban a partir do Uzbequistão e do Tajiquistão. "Estamos nos movendo um bairro de cada vez", disse o porta-voz da Aliança do Norte, Ashraf Nadeem. Leia o especial